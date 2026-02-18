Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha parlato così ai microfoni di Inter TV in vista della sfida di stasera in casa del Bodo/Glimt: “Stasera dovremo giocare bene, non fare errori - ha esordito -. Sappiamo che non è facile giocare qua, dobbiamo fare del nostro meglio per portare a casa gol risultato in vista del ritorno. È un campo dove non abbiamo mai giocato, sappiamo che non sarà facile. È un campo sintetico, ma non troviamo scuse. Dobbiamo dare del nostro meglio per vincere perché sappiamo che molte squadre hanno avuto problemi qua e dobbiamo evitare di fare una figuraccia”.

Oggi c’è qualche assenza.

“Tutti quelli che stanno giocando stasera o che giocheranno devono fare del nostro meglio per la squadra, alla fine conta quello. Il mister sta facendo ruotare sempre tutti e noi vogliamo cercare di dare una mano”, ha concluso.