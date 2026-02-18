"Giochiamo in casa ed è un vantaggio per ogni squadra. Anche il sintetico può aiutare, ma siamo una buona squadra, di buona intensità, con un'idea chiara". Così il tecnico del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen ha presentato la sfida con l'Inter ai microfoni di Prime Video.

"Stiamo crescendo gara dopo gara e per noi è fantastico giocare contro una delle squadre più forti d'Europa. Resteremo fedeli alla nostra idea, studiamo sempre l'avversario per cui sappiamo come dobbiamo difendere basso e sappiamo come poter sfruttare il contropiede".