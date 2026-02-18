Questa sera Matteo Darmian può partire titolare sulla fascia destra. È questa, secondo Sky Sport, la grande novità di formazione che ha in mente Chivu per l'andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt: l'esperto difensore nerazzurro agirebbe da quinto, permettendo di conseguenza a Luis Henrique di tirare il fiato. 

Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti per il resto dell'undici, dove secondo le informazioni raccolte ieri (RILEGGI QUI) dovrebbero esserci diversi cambi rispetto al match vinto sabato sera contro la Juventus.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 18 febbraio 2026 alle 13:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
