Elisa Bartoli, Lina Magull e la match winner di Parma-Inter Women Karolina Lea Vilhjalsmdottir sono le tre rappresentanti della squadra di Gianpiero Piovani nella Top 11 della 14esima giornata del campionato Serie A Women. Bartoli è stata, tra i difensori, la giocatrice che ha effettuato più tocchi nell’area di rigore avversaria nella giornata di campionato appena terminata con quattro, mentre Magull oltre ad aver fornito a Vilhjálmsdóttir l’assist per il definitivo 3-2 dell’Inter sul Parma, ha registrato una percentuale di passaggi riusciti dell’85% (29/34), secondo miglior dato tra le centrocampiste con più di 30 passaggi effettuati in questo turno di Serie A.

La centrocampista islandese, infine, è stata la giocatrice con più conclusioni tentate nell’incontro (cinque) e una delle tre con più palloni recuperati (sette come Runarsdottir e Milinkovic).