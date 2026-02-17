Nelle prime ore della mattinata di oggi, il personale della Digos della questura di Genova ha eseguito quattro ordinanze cautelari di arresti domiciliari a carico di quattro italiani residenti nel territorio, di età compresa tra i 22 e i 37 anni, tre dei quali già gravati da precedenti di Polizia, ritenuti responsabili dei disordini avvenuti domenica 14 dicembre 2025, nelle ore precedenti la partita Genoa-Inter, riconducibili a frange ultras del tifo genoano insieme ad alcuni elementi del tifo napoletano.

Ta i reati contestati quello di travisamento, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso nonché la violazione della normativa in materia di manifestazioni sportive.

