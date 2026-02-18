Sospiro di sollievo per per Luciano Spalletti che riceve buone notizie dagli esami ai quali è stato sottoposto Gleison Bremer, uscito ieri al 34esimo nel match con il Galatasaray per infortunio. Nessuna lesione per il difensore della Juventus che verrà valutato di giorno in giorno.

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 18 febbraio 2026 alle 16:30
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
