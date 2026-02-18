Corona d'alloro in testa per Chiara Robustellini, difensore classe 2003 dell'Inter Women che nelle ultime ore ha conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute. Puntuali i complimenti social del club nerazzurro: "Complimenti Chiara Robustellini per il traguardo raggiunto nel 'Corso di laurea triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute', si legge nel post pubblicato su X

