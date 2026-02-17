Inter-Juventus, il big match della notte di San Valentino in Serie A, fa volare l’audience in streaming e Tv. Ma se DAZN cuba 1,27 milioni di fan, la rete satellitare Sky ha potuto centrare il nuovo record stagionale di ascolti per la Serie A essendo stato seguito da più di un 1 milione 500 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 2 milioni 181 mila spettatori unici e il 7,6% di share Tv.