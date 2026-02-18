Secondo l'inviato della Gazzetta dello Sport, a Bodo, il via libera per il fischio d'inizio di Bodo/Glimt-Inter sarebbe scontato, anche se dovrà passare dall'ispezione del campo sintetico dell'Aspmyra Stadion da parte dell'arbitro Daniel Siebert. Complice l'intervento degli appositi macchinari per spalare la neve scesa in abbondanza nei giorni scorsi, il tappeto artificiale ha ancora delle pieghe sulle fasce laterale che lo rendono irregolare e, quindi, pericoloso per i giocatori.

Dal club milanese, spiega la rosea, non è arrivata nessuna protesta ufficiale, ma ci sono stati dialoghi con i norvegesi e la UEFA, durante le riunioni di rito previste nel giorno della partita, in cui è stata ribadita l'ovvia necessità di rendere regolare il rettangolo verde.