Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per blindare Pio Esposito. Prolungamento fino al 2031, come scrive oggi Tuttosport e un robusto adeguamento dell'ingaggio da 1,1 milioni più bonus a 3 milioni a stagione. Mossa inevitabile per spazzare via i club interessati al ragazzo, soprattutto dalla Premier League.

Sabato scorso a San Siro c'era un emissario dell'Arsenal in tribuna proprio per visionare Esposito e l'attaccante ha risposto alla grande. Il ds Andrea Berta conosce da anni e apprezza il giocatore, che potrebbe rappresentare un rinforzo ideale per Arteta. Con Gabriel Jesus in scadenza nel 2027, Esposito è uno dei profili preferiti.

Pio ha anche ricevuto a fine match i complimenti di un grande ex interista, Adriano, presente al Meazza.