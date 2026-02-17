Autore del gol decisivo in Inter-Juventus, Piotr Zielinski è stato eletto migliore in campo dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Alle spalle del polacco, secondo, Alessandro Bastoni mentre sul terzo gradino del podio c'è Pio Esposito, che aveva firmato il momentaneo 2-1. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 5.36%

Bisseck 0.54%

Akanji 0.88%

Bastoni 12.20%

Luis Henrique 0.88%

Barella 0.34%

Zielinski 65.15%

Sucic 0.95%

Dimarco 2.64%

Martinez 0.20%

Thuram 0.07%

Carlos Augusto 0.27%

Calhanoglu 0.47%

Diouf 0.61%

Esposito 9.22%

Bonny 0.20%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 36 PARTITE:

LAUTARO 47 PT.

ZIELINSKI 46 PT.

DIMARCO 35 PT.

THURAM 25 PT.

ESPOSITO 23 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

BARELLA 15 PT.

CARLOS AUGUSTO 12 PT.

AKANJI E DIOUF 11 PT.

BISSECK 10 PT.

LUIS HENRIQUE E BONNY 9 PT.

BASTONI 7 PT.

MKHITARYAN 6 PT.

KAMATE E J. MARTINEZ 5 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.