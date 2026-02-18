Daniel Siebert ha già ispezionato stamattina il campo sintetico dell'Aspmyra Stadion e ha già dato l'ok per la disputa di Bodo/Glimt-Inter. Lo riferisce Sky Sport, che fa sapere di aver avuto l'informazione direttamente dalla UEFA. Nessun rischio rinvio, dunque, nonostante le pieghe presenti vicino alle linee laterali del terreno di gioco, che si sono formate dopo l'intervento degli appositi macchinari per spalare la neve scesa in abbondanza nei giorni scorsi su Bodo. 

Mer 18 febbraio 2026 alle 18:20
Mattia Zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
