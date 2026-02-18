In vista dell'apertura del Ramadan, momento dedicato all'adorazione di Allah che inizierà domani 19 marzo, l'Inter celebra la festa sacra per i musulmani: "Ramadan Mubarak a tutti i membri della famiglia Inter che lo osservano in tutto il mondo. Vi auguro un mese pieno di benedizioni, pace e unione" si legge nel post social pubblicato dal club nerazzurro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer 18 febbraio 2026
