Sono diversi i dubbi di formazione che accompagnano la trasferta norvegese dell'Inter per l'andata dei playoff di Champions League. Il duello più stimolante è quello tra Lautaro e Thuram: uno dei due farà coppia con Esposito secondo la Gazzetta dello Sport. In vantaggio il capitano anche per il feeling già dimostrato con Pio.

Ma i ballottaggi non finiscono qui. In difesa si sfidano De Vrij e Bisseck; a destra c'è Luis Henrique in vantaggio su Diouf; in mezzo Sucic o Zielinski con Barella e Mkhitaryan.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Esposito.