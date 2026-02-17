Dopo la netta vittoria del Galatasaray contro la Juventus nel match del pomeriggio, vincono anche Real Madrid, Borussia Dortmund e PSG rispettivamente contro Benfica, Atalanta e Monaco.



Non replica l’impresa il Benfica di Mourinho, che si fa pure espellere, contro il Real di Arbeloa, passato in vantaggio con Vinicius Junior al 50esimo, gol che basta ai Blancos per mettere in discesa la strada verso gli ottavi di Champions League.



Torna al successo invece il Borussia Dortmund che si impone per 2-0 sull’Atalanta di Palladino che per sognare di staccare il pass per la fase a eliminazione diretta dovrà tentare l’impresa al New Balance Arena.



Vittoria in rimonta per i campioni d’Europa del Paris Saint Germain che, dopo il doppio vantaggio firmato da Balogun e il rigore sbagliato da Vitinha che avevano illuso il pubblico di casa dello Stade Louis II, rimonta con una doppietta di Doue e gol dell’ex Inter Achraf Hakimi. Monaco ko per 2-3.