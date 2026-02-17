Dopo la netta vittoria del Galatasaray contro la Juventus nel match del pomeriggio, vincono anche Real Madrid, Borussia Dortmund e PSG rispettivamente contro Benfica, Atalanta e Monaco.
Non replica l’impresa il Benfica di Mourinho, che si fa pure espellere, contro il Real di Arbeloa, passato in vantaggio con Vinicius Junior al 50esimo, gol che basta ai Blancos per mettere in discesa la strada verso gli ottavi di Champions League.
Torna al successo invece il Borussia Dortmund che si impone per 2-0 sull’Atalanta di Palladino che per sognare di staccare il pass per la fase a eliminazione diretta dovrà tentare l’impresa al New Balance Arena.
Vittoria in rimonta per i campioni d’Europa del Paris Saint Germain che, dopo il doppio vantaggio firmato da Balogun e il rigore sbagliato da Vitinha che avevano illuso il pubblico di casa dello Stade Louis II, rimonta con una doppietta di Doue e gol dell’ex Inter Achraf Hakimi. Monaco ko per 2-3.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - News
Altre notizie
- 23:45 Top 11 Serie A Women - Bartoli, Magull e Vilhjalsmdottir le rappresentanti dell'Inter di Piovani
- 23:30 Sky festeggia il record di ascolti per Inter-Juve: oltre 1,5 milioni di utenti collegati
- 23:20 L'Atalanta soccombe al muro giallo di Dortmund. Real, prima rivincita sul Benfica. Il PSG rimonta il Monaco
- 23:02 Inter-Juventus come 'Apocalipse Now'? Ai tifosi nerazzurri piace "l'odore del napalm" alla sera
- 22:48 Sky - Verso Bodo/Glimt-Inter, Chivu pensa a delle novità di formazione in tutti i reparti: la probabile
- 22:34 videoLe scuse di Bastoni e le domande 'amletiche' di Chivu: cade la maschera sull'ipocrisia del calcio italiano
- 22:20 Scontri Genoa-Inter, la Digos del capoluogo ligure ha eseguito oggi altri quattro arresti
- 22:06 A. Canovi: "Quante simulazioni in campo? È un fatto anche di allenatori e non parlo solo di Chivu"
- 21:52 Rabbia, frustrazione e giustizialismo riversati addosso a Bastoni. Quando il tifo prevale su responsabilità e coerenza
- 21:37 Evani: "L'Inter ha tante sicurezze e una rosa forte. Il Milan ha un vantaggio e deve sfruttarlo"
- 21:24 Kalulu sui fatti del derby d'Italia: "Meglio non parlare, dico solo peccato. Perdono Bastoni, bisogna andare avanti"
- 21:09 Bastoni a ITV: "Clima e campo sintetico elementi di difficoltà. Ma non saranno alibi e siamo pronti"
- 20:54 L'AIA al fianco di La Penna e Bastoni: "Minacce gravissime. Un errore non può diventare una campagna d'odio"
- 20:40 Playoff Champions League, il Galatasaray annienta la Juventus: Lang guida la manita con una doppietta
- 20:26 Chivu a ITV: "Sarà una partita difficile ma non dovremo cercare scuse e pensare a noi ed essere pronti"
- 20:12 La 'BordoCam' di Inter-Juve - Mkhitaryan a Frattesi: "Non c'è il giallo su Kalulu". E la faccia del compagno dice tutto
- 19:58 Playoff Mondiali, a Bergamo tutto esaurito per Italia-Irlanda del Nord. Gattuso: "Scenderete in campo con noi"
- 19:43 Inter-Juventus, nessun dubbio su Zielinski. Premiato Bastoni: secondo posto
- 19:29 Del Piero: "Bastoni ha chiesto scusa, questo gli fa onore. Sala? Sono rimasto sorpreso"
- 19:14 Lega Serie A compra il 51% di Fantacalcio, anche l'Inter ha votato a favore dell'operazione
- 19:00 Rivivi la diretta! BASTONI ammette e dà una LEZIONE a tutti! Chivu SHOW, la VIGILIA di BODO-INTER: le ULTIME
- 18:54 Comolli: "Accetterò il verdetto del giudice. Bastoni ha voluto chiedere scusa lui, non commento. A Marotta non rispondo"
- 18:40 Spalletti mette fine alle polemiche: "Juventus-Inter? Abbiamo già lasciato alle spalle quello che è stato"
- 18:26 Juventus, Yildiz: "Contro l'Inter dopo il rosso è stato molto difficile, ma abbiamo fatto una grande prestazione"
- 18:12 Qui Lecce - Squadra subito in campo dopo la vittoria di Cagliari: personalizzato per Berisha, assente Camarda
- 17:59 FOTO - Bastoni parla alla stampa dopo il 'caso Kalulu': anche Lautaro e Barella in conferenza accanto al compagno
- 17:45 Salvini: "San Siro è una parte di me, è straordinario. Ma ormai servono stadi nuovi e più efficienti"
- 17:30 Chivu in conferenza: "Spalletti? Non rispondo agli altri. Abbiamo subito un torto a Napoli e nessuno ha detto niente"
- 17:25 Bastoni in conferenza: "Voglio giocare, sto bene mentalmente. Su di me finto perbenismo e tanta ipocrisia"
- 17:21 Chivu a Sky Sport: "Inter-Juve? Io ho detto la mia e la mantengo. Calha dovrebbe rientrare la settimana prossima"
- 17:15 Bastoni a Sky: "Mi prendo mie responsabilità, dispiaciuto per il mio comportamento. Ho il dovere di riconoscere l'errore"
- 17:02 'Cancelleria' bianconera: dopo averle provate tutte per Mateta ('punta spezzata'...), magari speravano di rifarsi con La Penna. Spiaze!
- 16:48 Sorrentino: "Bastoni massacrato troppo. Ricordo Chiellini esultare dopo un gol mentre ero a terra svenuto"
- 16:33 Adani: "Bastoni-Kalulu, Chivu ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni. Ma non voglio fare la morale"
- 16:19 Leko, all. Brugge: "Stankovic avrà sicuramente una grande carriera. Questo club perfetto per lui"
- 16:04 Thomassen, CEO Bodo/Glimt: "Inter il meglio del meglio, ma essere underdog può essere un vantaggio"
- 15:50 Il quotidiano norvegese Avisa Nordland: "A Bodo il 'truffatore' Bastoni. In Inter-Juve esempio della cultura italiana"
- 15:36 Open VAR, De Marco: "Su Kalulu contatto lieve, ci può stare la simulazione di Bastoni. Mckennie-C. Augusto, decisione corretta"
- 15:22 Giudice sportivo, dieci giocatori squalificati: stop di due turni a Orban 'per espressione ingiuriosa' a Pairetto
- 15:07 Como, Fabregas: "L'Inter la più forte in Italia. Contro il Milan proveremo a fare una grandissima gara"
- 14:53 Bodø/Glimt, l'allenatore Knutsen: "Inter una delle squadre europee top. E siamo consapevoli del loro cinismo"
- 14:37 Bodo/Glimt, Aleesami: "Bastoni? Sono juventino da piccolo, è stato brutto. Però lui è stato più intelligente"
- 14:23 Bodø/Glimt, Gundersen: "Domani la sfida più dura mai affrontata. Le italiane sono ciniche e usano dei 'trucchi'"
- 14:09 Compagnoni: "Bastoni fuori dalla Nazionale? Se togliamo tutti i simulatori a 23 non arriviamo"
- 13:55 UEFA, VAR e simulazioni all'ordine del giorno. Rosetti: "Tecnologia eccellente per le decisioni oggettive"
- 13:40 Ospitaletto, il tecnico Quaresmini preferisce parlare di campo: "Inter U23 con valori importanti, sono contento"
- 13:25 Giudice sportivo, Comolli e Chiellini inibiti. Stop di un turno per Barella e Calhanoglu, Bastoni entra in diffida
- 13:11 Colonnese: "Simulazione di Bastoni, dallo stadio non c'era quella sensazione. Sto zitto, ma nel '98 dovevamo accettare tutto?"
- 12:56 Bookies - Champions, Inter favorita sul Bodo/Glimt. Hoegh e Hauge i principali pericoli
- 12:43 Paparesta: "Moggi a Reggio Calabria fece un decimo di quello che ha fatto Comolli a San Siro"
- 12:29 Allegri: "Scudetto, Inter ancora più favorita. Espulsione d Kalulu come il gol di Muntari? Un episodio non condiziona il campionato"
- 12:14 Trevisani: "Non ho difeso Bastoni: per me va squalificato e multato. Ma il problema è un altro"
- 12:00 BODO-INTER, la VIGILIA. BASTONI parla in CONFERENZA, si ferma ancora CALHA! Out anche FRATTESI
- 11:45 Lecce-Inter, la Prefettura di Lecce ha disposto la chiusura del settore ospiti del 'Via del Mare'
- 11:30 Verini (Comitato ultras e criminalità): "Marotta padrino intoccabile? Saviano ha sbagliato. Paragonare un'ammonizione a Gomorra..."
- 11:16 Siebert arbitro di Bodo/Glimt-Inter: sarà il terzo precedente coi nerazzurri per l'arbitro tedesco
- 11:02 Montella: "La Juve non vince da 6 anni, i 15 punti dall'Inter sono tanti. Su Calhanoglu..."
- 10:48 Bodø/Glimt, Berg: "Inter tra le migliori, ma tutto può succedere. Temo Lautaro, Esposito è un talento. E occhio a Strand"
- 10:34 Musso, ds Ospitaletto contro Vecchi: "Arbitraggio scandaloso, Inter ha valori ma..."
- 10:25 videoL'arrivo del gruppo nerazzurro a Malpensa: inizia la missione Bodo/Glimt
- 10:20 Corsera - Bastoni-Kalulu, ecco cos'ha fatto Chivu col giocatore nerazzurro: il retroscena
- 10:06 TS - Juve sorpresa dalle parole di Marotta: ecco perché. Ma i rapporti tra i due club...
- 09:52 TS - Arbitri sempre più vicini al commissariamento: Gravina pronto alla riforma sul professionismo
- 09:38 TS - Chivu, quanti dubbi per Bodo-Inter: tutti i ballottaggi per il tecnico
- 09:24 Bodo/Glimt-Inter, Chivu perde i pezzi a centrocampo: rimangono a casa Calhanoglu e Frattesi. Le motivazioni
- 09:10 CdS - Verso la Champions: quante insidie per l'Inter in Norvegia!
- 08:56 CdS - Bastoni in conferenza e poi in campo: Chivu non ci rinuncia
- 08:42 GdS - Caos nel tunnel di San Siro: oggi le sanzioni del giudice. Comolli e Chiellini a rischio, da valutare Ferri e Spalletti
- 08:28 GdS - C'è il Bodø: Chivu va già oltre il caso Bastoni. La priorità ora è il campo