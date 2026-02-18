Mentre l'Inter s'appresta ad affrontare questa sera il Bodo/Glimt nel match valido per l'andata dei playoff di Champions League, ad attendere in campionato i ragazzi di Chivu ci sarà il Lecce. La squadra di Di Francesco ospiterà i nerazzurri sabato 21 febbraio alle 20.45. Un match che i tifosi del Biscione potranno seguire in diretta tramite l'app di DAZN su Smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet, ma anche su Sky Sport. Su FcInternews.it, la possibilità di seguire la diretta attraverso il live testuale.

