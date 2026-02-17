Derby d'Italia che sembra non finire mai e che torna d'attualità anche nel post-partita di Galatasaray-Juventus, finito ancora con una debacle della squadra di Spalletti, come d'altronde è tornato attuale a Bodo dove l'Inter oggi ha svolto tutte le attività di vigilia del match contro i norvegesi. Giornata di vigilia e intervista durante la quale il difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni è stato ancora protagonista. Il 95 di Chivu ha chiesto scusa dopo i fatti di Inter-Juventus, mentre l'allenatore della Beneamata ha lanciato qualche provocazione che dà il via ad una riflessione di cui vi parliamo sul nostro canale Youtube. Di seguito il video.

Le scuse di Bastoni, le domande amletiche di Chivu: giù la maschera sull'ipocrisia del nostro calcio
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 17 febbraio 2026 alle 22:34
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
