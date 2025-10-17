Dopo la sosta, l'Inter Under 20 di Benny Carbone torna in campo domani per sfidare i pari età del Napoli. Quella di Interello sarà una delle otto partite che vedranno impegnate le squadre del vivaio nerazzurro nel week-end. Ecco il programma completo:

UNDER 20 Sabato 18 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 8ª giornata: INTER-Napoli - KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 19 ottobre, ore 11:30 - Campionato, 5ª giornata: Lazio-INTER - Centro sportivo "Green Club", Roma.

UNDER 18 Domenica 19 ottobre, ore 16:00 - Campionato, 6ª giornata: Atalanta-INTER

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 19 ottobre, ore 10:30 - Suprema ODB Schiaffino-INTER - Centro sportivo comunale Alessandrina, Paderno Dugnano (MI).

UNDER 17 Domenica 19 ottobre, ore 15:00 - Campionato: Mantova-INTER - Campo Sportivo “Nuovo Migliaretto”, Mantova (MN).

UNDER 16 Domenica 19 ottobre, ore 13:00 - Campionato, 6ª giornata: INTER-Mantova - KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 Domenica 19 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 6ª giornata: INTER-Mantova - KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Sabato 18 ottobre, ore 15:30 - CUS Bicocca-INTER - Centro sportivo Bicocca, Milano.

