È stato designato l'arbitro di Inter U23-Renate, valida per il recupero della nona giornata del girone A di Serie C in programma mercoledì all'U-Power Stadium: direzione di gara affidata ad Andrea Terribile di Bassano del Grappa, che avrà come assistenti Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno e Alberto Rinaldi di Pisa. Quarto ufficiale sarà Alessandro Pizzi di Bergamo, mentre Gennantonio Martone di Monza sarà l'addetto al Football Video Support.