Nel week-end appena trascorso, sono scese in campo sette squadre del Settore giovanile dell'Inter, tutte vittoriose nelle rispettive partite, a eccezione dell'Under 19 femminile. Spicca il 2-1 nel derby di Milano per la categoria Under 18, ma anche i successi rotondi di Under 17, 16 e 15. Ecco il quadro completo con i risultati e i marcatori:

UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 4ª giornata: INTER-Sassuolo 3-4. Reti: 17’ Farroni, 22’ Romanelli , 48’ Giudici.

UNDER 18 Campionato, 5ª giornata: INTER-Milan 2-1 Reti: 30’ Carrara, 68’ D’Agostino

UNDER 17 FEMMINILE Campionato U15 Maschile, INTER-CUS Bicocca 4-3 Reti: 10’ Vigetti, 29’ Manca, 30’ Serio, 32’ autogoal

UNDER 17 Campionato: INTER-Padova 3-0 Reti: 29’ Donato, 67’, 84’ Gjeci.

UNDER 16 Campionato, 5ª giornata: Cremonese-INTER 0-4 Reti: 9’ 17’ Castellarin, 23’ 33’ (R) Omini.

UNDER 15 Campionato, 5ª giornata: Cremonese-INTER 0-5 Reti: 7', 63' Giovannoni, 36' Broinas, 57' Sanogo, 74' Grigioni

UNDER 15 FEMMINILE Campionato U14 Maschile, INTER-Rondo Dinamo 3-0 Reti: 38’ Morandi, 41’ Franceschi, 66’ Della Morte.