Federico Dimarco è l’osservato speciale in casa Inter dopo il successo contro il Napoli. L’esterno nerazzurro ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro già nel primo tempo, giocando poi con una vistosa fasciatura fino alla sostituzione.

Nonostante il dolore, Dimarco è stato decisivo: ha colpito una traversa su punizione e soprattutto ha servito l’assist per il gol dell’1-2 di Lautaro, dando il via alla rimonta interista.

Le sensazioni

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni in vista della trasferta di Madrid. Chivu non ha escluso la sua presenza, spiegando che ci saranno ancora un paio di giorni per capire l’entità del problema. L’Inter, però, non vuole correre rischi, anche perché Carlos Augusto ha offerto buone garanzie entrando dalla panchina e fornendo l’assist per il 2-2 di Thuram.