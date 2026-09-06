Non sono mancati gli episodi arbitrali nella sfida tra Inter e Napoli, terminata 3-2 per i nerazzurri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, già in avvio c’è un contatto tra Bisseck e Vergara che avrebbe potuto portare al fischio dell’arbitro, ma Sozza lascia correre. Al 15’, invece, Esposito viene trattenuto in area da Rrahmani, ma il fatto che l’attaccante nerazzurro tenga a sua volta il difensore porta a non concedere il rigore.

Il tocco di Lobotka

L’episodio più controverso arriva al 3’ della ripresa, nel duello tra Barella e Lobotka. A velocità normale, il centrocampista del Napoli sembra intervenire con il braccio destro sulla palla, imprimendole anche un cambio di giro. Il VAR, però, non avrebbe avuto immagini sufficientemente chiare per certificare il tocco e non ha quindi richiamato Sozza alla revisione al monitor.

Al 21’ della ripresa, Alisson Santos interviene su Zielinski colpendo il pallone: corretto non assegnare il rigore. Al 25’, invece, Lautaro rischia il secondo cartellino giallo per un retrocolpo ai danni di Marin.

Nel giudizio complessivo, Sozza viene bocciato con un 5,5: secondo la valutazione riportata, sul caso Lobotka il centrocampista del Napoli appare «colpevole», ma le direttive arbitrali attuali impongono un livello di prova particolarmente elevato per intervenire.