La notizia arriva dal Corriere dello Sport e riguarda il settore giovanile nerazzurro. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, Massimo Tarantino lascerà la guida del vivaio interista (era già noto) per andare alla Roma, ma l'Inter ha trovato un accordo con Michele Sbravati, omologo di Tarantino alla Juventus e arrivato a Torino con Giuntoli.

Sbravati ha detto sì al trasferimento, manca l'accordo di separazione col club bianconero che dovrà trovare in sostituto. L'affare, però, non sembra in discussione.