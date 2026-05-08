Con la Under 23 di Stefano Vecchi in vacanza e impegnata solo nelle amichevoli, le altre rappresentative giovanili nerazzurre sono ancora coinvolte nel raggiungimento dei propri obiettivi, a partire dalla U20 di Benny Carbone in campo contro il Verona al Konami Football Centre. Di seguito, come pubblicato dal sito del club, tutti gli impegni nel weekend:

UNDER 20 Venerdì 8 maggio, ore 18:00 – Campionato, 37ª giornata: Inter-Hellas Verona– KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 9 maggio, ore 16:00 – Amichevole, Inter-Lesmo – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 18 Domenica 10 maggio, ore 15:00 – Campionato, 35ª giornata: Inter-Genoa – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 10 maggio, ore 15:30 – 1a Giornata Fase Nazionale Campionato U17: Roma-Inter – Centro Sportivo Polisportiva Libertas.

UNDER 16 Domenica 10 maggio, ore 16:00 – Quarti di Finale, andata: Bologna-Inter – Centro Sportivo "E. Filippetti", Predosa (BO).

UNDER 15 Domenica 10 maggio, ore 11:30 – Ottavi di Finale, ritorno: Lazio-Inter (andata 0-3) – Salaria Sport Village, Via San Gaggio 5, Roma.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 10 maggio, ore 10:30 – Campionato, 12ª giornata Fase Interregionale: Cremonese-Inter – Oratorio San Francesco, Cremona.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 08 maggio 2026 alle 19:15
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.