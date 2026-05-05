Il ko dell'Inter Primavera, sconfitta in casa dai pari età del Bologna, è l'unico neo a livello di risultati per le squadre del Settore giovanile nerazzurro scese in campo lo scorso week-end. Le altre hanno vinto tutte: l'Under 19 femminile si è imposta sul campo dell'Arezzo, l'Under 18 maschile ha travolto il Cagliari 7-2, l'Under 16 e Under 15 hanno superato i rispettivi avversari negli ottavi di finale del campionato, infine l'U 15 Femminile ha surclassato il Pro Venezia. Ecco il quadro completo:

UNDER 20 Campionato, 36ª giornata: Inter-Bologna 1-2 Reti: Zanchetta 84’

UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 22ª giornata: Arezzo-Inter 0-2 Reti: 84’ Farroni, 86’ Crippa

UNDER 18 Campionato, 33ª giornata: Inter-Cagliari 7-2 Reti: Mackiewicz 3’, Vukaj 22’; 73’, Moressa 32’, Grisoni 34’, Franchi 38’, La Torre 58’ Rig Campionato, 34ª giornata: Cremonese-Inter 1-2 Reti: 58’ e 79’ Carrara

UNDER 16 Ottavi di Finale, ritorno: Inter-Parma 4-1 (andata: 0-1) Reti: 11' Forlani , 42' 58' Serantoni , 44' Palmini

UNDER 15 Ottavi di Finale, andata: Inter-Lazio 3-0 Reti: 6' Terzuoli, 20' Broinas, 66' Zoumbare

UNDER 15 FEMMINILE Campionato, 11ª giornata Fase Interregionale: Pro Venezia-Inter 1-7 Reti: 14’ Signorelli, 1’2t Loda, 5’ 2t Rizzotto, 7’ 2t Morandi, 22’ 2t Della Morte, 7’ 3t Piccaluga, 11’ 3t Della Morte