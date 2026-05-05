Il ko dell'Inter Primavera, sconfitta in casa dai pari età del Bologna, è l'unico neo a livello di risultati per le squadre del Settore giovanile nerazzurro scese in campo lo scorso week-end. Le altre hanno vinto tutte: l'Under 19 femminile si è imposta sul campo dell'Arezzo, l'Under 18 maschile ha travolto il Cagliari 7-2, l'Under 16 e Under 15 hanno superato i rispettivi avversari negli ottavi di finale del campionato, infine l'U 15 Femminile ha surclassato il Pro Venezia. Ecco il quadro completo:
UNDER 20 Campionato, 36ª giornata: Inter-Bologna 1-2 Reti: Zanchetta 84’
UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 22ª giornata: Arezzo-Inter 0-2 Reti: 84’ Farroni, 86’ Crippa
UNDER 18 Campionato, 33ª giornata: Inter-Cagliari 7-2 Reti: Mackiewicz 3’, Vukaj 22’; 73’, Moressa 32’, Grisoni 34’, Franchi 38’, La Torre 58’ Rig Campionato, 34ª giornata: Cremonese-Inter 1-2 Reti: 58’ e 79’ Carrara
UNDER 16 Ottavi di Finale, ritorno: Inter-Parma 4-1 (andata: 0-1) Reti: 11' Forlani , 42' 58' Serantoni , 44' Palmini
UNDER 15 Ottavi di Finale, andata: Inter-Lazio 3-0 Reti: 6' Terzuoli, 20' Broinas, 66' Zoumbare
UNDER 15 FEMMINILE Campionato, 11ª giornata Fase Interregionale: Pro Venezia-Inter 1-7 Reti: 14’ Signorelli, 1’2t Loda, 5’ 2t Rizzotto, 7’ 2t Morandi, 22’ 2t Della Morte, 7’ 3t Piccaluga, 11’ 3t Della Morte
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Giovanili
Altre notizie
- 16:55 Pastorello: "Strappo Lukaku-Conte? Vivono il calcio con passione, oggi si parleranno"
- 16:40 videoL'Inter vince il 21esimo scudetto: anche a Londra scoppia la festa
- 16:25 Lazio-Inter: stessa partita, diverso colpo d'occhio. Come a teatro
- 16:11 Romano: "Curtis Jones, apertura totale all'Inter. Da capire se il Liverpool..."
- 15:57 L'Inter vince anche in TV: il match-Scudetto è il più seguito su DAZN
- 15:43 'Giornata dell’Europa', lo sport italiano scende in campo dall'8 al 10 maggio
- 15:30 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 15:19 AIA, Tonolini: "Gruppo compatto, il trend è positivo da diverso tempo"
- 15:05 Milan, Cocirio: "Nuovo S. Siro, ottenimento dei permessi entro il 2027"
- 14:50 Viviano: "Molti sono stati ingenerosi con Chivu. Lui comprendeva i dubbi"
- 14:35 Settore giovanile, i risultati del week-end: ko della Primavera unico neo
- 14:21 Inter-Verona, a San Siro si celebrano i campioni d'Italia: domani via alla vendita dei biglietti
- 14:07 Simonelli: "Inter, Scudetto meritato. Al vertice d'Italia e d'Europa con costanza"
- 13:53 Giudice sportivo: 4 giocatori squalificati per un turno, 8 i diffidati
- 13:38 Zanetti: "Il double al primo anno di Chivu avrebbe grande valore"
- 13:24 Lautaro Martinez: "Se resterò all'Inter per tanto tempo? Sì, certo"
- 13:10 Fontana: "Inter, scudetto premio per impegno, determinazione e spirito di squadra"
- 12:56 Mazzitelli scommette su Palestra: "Da top club, avrà un grande futuro"
- 12:42 Inter U23, altro test dopo il Ravenna: sarà avversaria del Catania a Veronello
- 12:28 GdS - Resita, alle origini di Chivu: la morte del padre, gli inizi in rossonero, le offerte rifiutate
- 12:14 Repubblica - Inchiesta arbitri: Schenone in Procura. Ascoltato anche Butti?
- 12:08 Zanotti: "Con noi Chivu era un padre, sta facendo qualcosa di grandioso"
- 12:00 videoTUTTI TRISTI, come mai? MERCATO INTER: sarà RIVOLUZIONE? Da SVILAR a DIABY: OAKTREE cambia rotta
- 11:45 Oaktree festeggia Scudetto e secondo utile consecutivo: tutti i numeri
- 11:30 Due like inattesi a Thuram alimentano le voci di mercato
- 11:16 Scudetto numero 21, la gioia di Ranocchia: "Complimenti a tutti"
- 11:02 Avv. D'Onofrio: "Indagine arbitri? Contatti col referee manager non sono violazione"
- 10:48 Ascione ascolterà diversi Club Referee Manager. L'articolo 22 fa chiarezza
- 10:34 CdS - Rinnovo Chivu pronto: le cifre. Ma prima il tecnico vuole il double
- 10:20 Chivu e l'omaggio di Inter Media House: "La vittoria non nasce oggi"
- 10:06 Zanetti: "Sarà un'Inter ambiziosa. Le parole di Thuram? Si sente di tutto"
- 09:52 Ancora Moratti: "Scudetto con l'impronta di Lautaro. Non mi aspettavo il crollo del Milan"
- 09:38 TS - Inter, il sogno Paz è impossibile solo in un caso
- 09:24 TS - Interisti a scadenza, c'è una novità. E le cessioni alzano il budget
- 09:10 Brocchi: "Chivu fenomenale nei periodi brutti, bravo a restare equilibrato"
- 08:56 Bergomi: "La svolta Inter? Como e... Bodo. Ecco cosa serve ora"
- 08:42 TS - Bastoni adesso può restare: il Barça cerca alternative
- 08:29 Moratti: "Scudetto che non sorprende, ora un fantasista. Arbitri? Bazzecole"
- 08:14 CdS - Follie per Paz: l'Inter studia le possibili formule
- 08:00 GdS - Inter "alla romana": tre giallorossi nel mirino per l'estate
- 00:00 Non è finita
- 23:50 Marotta: "Anno di transizione? L'Inter compete sempre per il massimo"
- 23:45 AIA, Massini: "Rocchi e Gervasoni? Spiace per la 'mattanza mediatica'"
- 23:30 Ventola premia Dimarco come MVP del campionato: "Fondamentale"
- 23:15 Bisseck: "In Inter-Lazio il momento più difficile in carriera, mi ha fatto male"
- 23:00 Sarri: "Derby di Roma alle 12.30 un insulto. Perché non Milan-Inter?"
- 22:45 Roma travolgente: Fiorentina spazzata via 4-0. Ora la Juve è a un punto
- 22:30 Doveri: "Situazione particolare senza designatore, ma c'è più senso di responsabilità"
- 22:15 Cassano: "Inter clamorosa, scudetto meritato. Se ripenso a Inzaghi..."
- 22:00 Lazio, Isaksen verso la finale di Coppa Italia: "La stagione può diventare bellissima"
- 21:45 Como, Ludi: "Nico Paz? Lo stesso tormentone dell'anno scorso"
- 21:30 Muraro: "Inter la più forte, sempre pensato. Mercato, ecco cosa fare"
- 21:15 Paolillo: "Inchiesta sugli arbitri, rassicuratissimo dalle parole di Marotta"
- 21:00 Confalonieri: "L'Inter ha la fortuna di avere un grande presidente come Marotta"
- 20:45 Thuram continua la festa: "Ora si balla". È una frecciata? Tifosi in delirio
- 20:30 Lazio vittoriosa allo Zini: decisivo Noslin al 92'. Mazzata per la Cremonese
- 20:15 Ochoa ricorda la Serie A: "Quando giochi contro squadre come l'Inter..."
- 20:00 Chivu: "Scudetto? È il mio lavoro. Ho tanti altri sogni, non è finita qui"
- 19:45 Primo scudetto per Pio Esposito, l'agente: "La vittoria più grande è l'umiltà"
- 19:30 Dimarco: "Scudetto che vale molto di più delle parole di agosto. Siamo stati zitti, oggi abbiamo festeggiato"
- 19:15 Braglia: "Chivu? Per lui è una grossa rivincita. Mi ricordo a inizio anno..."
- 19:00 Rivivi la diretta! I CAMPIONI DELL'ITALIA SIAMO NOI! La FESTA continua, BASTONI BLINDATO. E le PAROLE di MAROTTA...
- 18:45 Cruz: "Inter, posso dire di aver fatto la storia. Mancini cambiò la mentalità"
- 18:30 Lazio, Sarri: "A Cremona non è un riscaldamento per la finale di Coppa Italia"
- 18:25 Zanetti: "Chivu, lavoro pazzesco. Lautaro è il capitano di cui l'Inter ha bisogno"
- 18:10 UFFICIALE - Scatta la clausola Scudetto, Akanji è tutto nerazzurro
- 17:59 Buonfiglio: "Presidenza FIGC? Tifo per lo sport italiano leader nel mondo"
- 17:49 Il nipote di De Laurentiis lancia la sfida all'Inter: "Ce lo riprenderemo"
- 17:38 Siparietto social Thuram-Calhanoglu che richiama lo scudetto di due anni fa: "Lautaro è a spasso coi suoi cani..."
- 17:28 Carlo Nesti: "Chi può contestare questo meritato successo nerazzurro?"