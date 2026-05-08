Bella vittoria dell'Inter Primavera, che batte 4-2 il Verona in una partita decisamente divertente. Ecco i nerazzurri che hanno convinto e quelli che hanno deluso.

UP

MAYE' - Semplicemente devastante. Sull'out di sinistra va come un treno, sembra un adulto in mezzo ai bambini. Quando riesce a sgasare non ce n'è per nessuno, è incontenibile. Il gol, poi, di pura potenza, è la ciliegina sulla torta.

KUKULIS - Assoluto protagonista di giornata con una doppietta, una traversa dopo un bellissimo tiro a giro e tante cose utili. Super prestazione per l'attaccante lettone che, come spesso capita quando trova spazio, riesce a dimostrare tutto il suo valore.

ZARATE - Finalmente! Flirta con il gol sin dalle prime battute, quando solo un salvataggio sulla linea di Bortolotti lo ferma. Poi in avvia di ripresa segna una rete bellissima, con una progressione di potenza unita a un sinistro perfetto.

TAHO - Nessun miracolo, tante cose utili. Il Verona arriva tanto nella sua zona, lui spesso disinnesca gli scaligeri in uscita. Preciso, sicuro e attento, aiuta i suoi a tenere il controllo della gara.

Mister CARBONE - Partita dominante dell'Inter Primavera, che, con tanta qualità, vince agilmente contro il Verona. Lodevole poi la capacità di reagire dopo aver subito il gol che ha accorciato le distanze sul 2-1 alla fine del primo tempo. Pronti, via e nella ripresa, invece di abbassarsi, l'Inter la chiude nel giro di pochi minuti.

DOWN

MARELLO - Entra e dopo praticamente un minuto si perde il movimento di Martini che porta al 4-2. Troppo, troppo morbido, quasi superficiale. Fondamentale per lui e per il suo futuro migliorare nella propria area di rigore.