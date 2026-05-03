La Fiorentina Under 20 offre all'Inter di Benito Carbone un inaspettato e graditissimo jolly per la corsa ai playoff Scudetto.La formazione viola prima in classifica, infatti, ha espugnato quest'oggi il campo dell'Atalanta sesta in graduatoria imponendosi per 2-1, una sconfitta che fa sì che rimanga di una sola lunghezza il distacco tra gli orobici e gli interisti anestetizzando gli effetti del tonfo interno di ieri contro il Bologna. Andati in vantaggio con la rete di Baldo sul finire del primo tempo, i ragazzi di Giovanni Bolis vengono rimontati nella ripresa per via delle reti di Puzzoli e Atzeni.

Distanze quindi invariate a due turni dalla fine della stagione regolare, con l'Inter che chiuderà il proprio campionato coi match contro Verona e Genoa mentre l'Atalanta se la dovrà vedere col Monza e con la Juventus.