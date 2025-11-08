Federico Guidi, tecnico della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali giallorossi in vista della partita contro l'Inter Primavera. Focus anzitutto sull'ultima prova dei giallorossi: "Pur non riuscendo a fare una delle nostre migliori prestazioni, siamo riusciti a portare a casa una vittoria sudando e soffrendo tutti insieme. Anche queste partite rappresentano un motivo di grande crescita. Vincere anche senza fare cose grandiose sul piano tecnico è una buona cosa".

Che Inter s'aspetta, considerando anche l'andamento in Youth League? All'inizio ha stentato, ora sta volando.

"Ci sono passato la stagione scorsa, quando ero al Milan. È chiaro che quando si tratta della prima esperienza con la seconda squadra ci sono dei travasi di calciatori e serve sempre un periodo di assestamento che, prima o poi, rischi di pagare. Penso che sia questo il motivo dei loro inciampi iniziali. Sarà una gara completamente diversa rispetto a quella di Bologna. Affrontiamo la squadra che ha lo scudetto sul petto, ricca di talento e di giocatori che fanno parte delle rispettive nazionali giovanili", le parole riprese da VoceGiallorossa.