L'Inter di Chivu è ferma per la sosta, ma il Settore Giovanile nerazzurro ha tanti appuntamenti fissati in agenda. Dall'U19 Femminile fino all'U15, di seguito tutti gli impegni nel dettaglio:

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 16 novembre, ore 11:15 – Campionato: Juventus-INTER - Allianz Training Centre, Vinovo (TO).

UNDER 18 Domenica 16 novembre, ore 12:30 – Campionato: INTER-Monza - Konami Football Centre, Milano.

UNDER 17 Domenica 16 novembre, ore 15:00 – Campionato: INTER-Como - Konami Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 15 novembre, ore 19:00 – Campionato: Rondo Dinamo-INTER - Centro sportivo comunale Marx, Sesto San Giovanni (MI).

UNDER 16 Sabato 15 novembre, ore 15:00 – Campionato: Monza-INTER - Centro Sportivo “Monzello”, Monza.

UNDER 15 Domenica 16 novembre, ore 11:00 – Campionato: Monza-INTER - Centro Sportivo “Monzello”, Monza.

UNDER 15 FEMMINILE Sabato 15 novembre, ore 16:00 – Campionato: Agrisport-INTER - AC Crescenzago, Milano.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 14 novembre 2025 alle 16:03
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
