La Nazionale Under 19 di Alberto Bollini inizia da Acireale e Catania il proprio percorso verso la fase finale dell'Europeo in programma dal 28 giugno all'11 luglio in Galles, con le partite di mercoledì 12 ad Acireale contro la Moldova e di sabato 15 e martedì 18 contro Bosnia e Polonia a Catania. Il CT ha scelto i 20 giocatori che faranno parte della squadra, tra i quali figurano i nerazzurri Matteo Cocchi, Filippo Cerpelletti, Jamal Iddrissou e Mattia Mosconi.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Pontedera);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshoppers), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alex Castiello (Milan), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).