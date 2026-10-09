Dal 16 al 18 ottobre Bari ospiterà 75 squadre giovanili provenienti dall’Italia e dall’estero per la quinta edizione della E-22 Youth League, il torneo di calcio riservato alle categorie Under 10 e Under 12 che vedrà confrontarsi 50 formazioni della prima categoria e 25 della seconda. Tra le partecipanti figurano dodici società professionistiche, cinque club stranieri e venti squadre provenienti da altre regioni italiane, alle quali si aggiungeranno le rappresentative pugliesi. Particolarmente significativa sarà la presenza di società professionistiche di rilievo nazionale, tra cui F.C. Internazionale Milano, Juventus F.C., ACF Fiorentina e Como 1907, oltre a prestigiose realtà internazionali.

Lorenzo Leonetti, consigliere delegato allo Sport del Comune di Bari, ha affermato: "Investire nello sport significa investire nei giovani, nelle comunità e nel futuro della nostra città. Centinaia di giovani calciatori delle categorie Under 10 e Under 12 saranno protagonisti di una manifestazione che porterà a Bari alcune delle realtà calcistiche più prestigiose del panorama nazionale e internazionale, confermando la capacità della nostra città di ospitare eventi sportivi di grande livello e, al tempo stesso, offrendo ai giovani atleti, alle loro famiglie e all’intera comunità un’importante occasione di crescita. Ma il valore di questa iniziativa va oltre la dimensione sportiva. Portare una manifestazione di questa rilevanza in diversi quartieri della città significa rafforzare il legame tra sport e territorio e riconoscere alle periferie un ruolo centrale nella vita cittadina. Una città che investe nello sport investe nei suoi giovani".