L'Inter continua a investire sui giovani talenti del proprio settore giovanile e mette al sicuro uno dei prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro. Federico Limido, centrocampista classe 2009 e capitano della formazione Under 18, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club milanese. Un passaggio importante nel percorso di crescita del giovane calciatore, che vede premiati l'impegno e i progressi compiuti durante gli anni trascorsi con la maglia nerazzurra. La società conferma così la volontà di valorizzare i giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile, accompagnandoli nel percorso verso il calcio dei grandi.

Arrivato al traguardo dopo quattro anni trascorsi nel vivaio interista, Limido ha raggiunto una tappa significativa della propria carriera. Il centrocampista, che attualmente indossa anche la fascia da capitano dell'Under 18, rappresenta uno dei giovani sui quali il club ha deciso di puntare per il futuro. La firma del primo contratto professionistico testimonia la fiducia riposta dall'Inter nelle qualità del classe 2009, chiamato ora a proseguire il proprio percorso di maturazione calcistica.

Limido festeggia sui social: "Questo è il vero punto di partenza"

A celebrare il momento è stato lo stesso Federico Limido, che attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso. "Felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista con l'Inter. Grazie al Club per la fiducia, a chi mi ha allenato in questi quattro meravigliosi anni in nerazzurro, ai miei procuratori e alla mia famiglia, che c'è sempre stata. Questo non è un punto di arrivo, ma il vero punto di partenza".