Grande soddisfazione per l'Inter Under 20 di Emiliano Bigica, che fa suo con grande autorità il Derby d'Italia Primavera battendo per 2-0 la Juventus al Konami Centre. I nerazzurri risolvono la pratica con una rete per tempo: apre le danze Roberts Kukulis, che al 41esimo svetta sull'assist di Edoardo Dario Rocca e di testa piazza la palla alle spalle di Huli. Chiude i conti Marco Grisoni Fasana all'89esimo, dopo che la squadra di Simone Padoin aveva esaurito lo sforzo profuso per pervenire al pareggio: splendida ripartenza in solitaria e tocco morbido a beffare Huli proteso in uscita per il raddoppio. Vittoria sudata e pesante, che vale all'Inter la riconquista momentanea della vetta della classifica aspettando il Parma impegnato domani contro l'Empoli.
IL TABELLINO
INTER-JUVENTUS 2-0
MARCATORI: 41' Kukulis, 89' Grisoni Fasana
INTER: Farronato, Breda, La Torre, D'Agostino, Kukulis (65' Strand), Vukaj (75' Moressa), Virtuani (65' Grisoni Fasana), Moranduzzo (83' Lissi), Franchi (75' Kontej Jaiteh), Rocca, Mackiewicz.
In panchina: Lleshi, Pavan, Putsen, Kartelo, Matarrese, Puricelli.
Allenatore: Emiliano Bigica.
JUVENTUS: Huli, Bracco, Sosna (59' Lopez), Vallana (80' Keutgen), Borasio (72' Bamballi), Tiozzo (72' Santa Maria), Ceppi, Prepciuc (80' Samb), De Brul, Reynaud, Beydts.
In panchina: Nava, Gielen, Milia, Sylla, Bellino, Preucupano.
Allenatore: Simone Padoin (Squalificato, in panchina Francesco Spanò).
Arbitro: Galiffi.
Assistenti: Pandolfo-Sadikaj.
Note
Ammoniti: Rocca (I), Borasio (J), Franchi (I)
Corner: 5-9
Recupero: 1°T 0', 2°T 4'.
RIVIVI IL LIVE
90' + 4 - FISCHIA GALIFFI, RIEN NE VA PLUS AL KONAMI CENTRE!! IL DERBY D'ITALIA UNDER 20 LO VINCE L'INTER, 2-0 SULLA JUVE E VETTA DELLA CLASSIFICA MOMENTANEAMENTE RIPRESA!!!
90' + 4 - Altra clamorosa giocata di Grisoni Fasana che lancia Konteh. Poi l'Inter congela il pallone.
90' + 3 - Juve che ha gettato la spugna, Inter che rimane alta.
90' + 2 - Bravissimo Moressa a sradicare palla ad un avversario e prendere il fallo da Beydts.
IL GOL DI GRISONI FASANA: Ripartenza micidiale del neoentrato su corner per la Juventus. È lui a recuperare palla e involarsi in solitaria verso l'area bianconera, aspettando l'uscita di Huli per poi beffarlo con un tocco morbido.
89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAARCOOOOOOOO GRIIIIIIIIIIISOOOOOOONIIIIII FAAAAAAAAASAAAAAAAANAAAAAAA!!!
89' - Galiffi si avvicina alla panchina dell'Inter e richiama Bigica.
88' - Accelera Rocca sulla sinistra, palla per Konteh che prova a mettere in mezzo senza trovare nessuno.
87' - La Torre perde malamente un pallone, Mackiewicz mura la conclusione di Bracco.
86' - Breda prova il colpo di tacco davanti alla porta di Huli sul tiro di Grisoni Fasana, ma era in fuorigioco.
85' - Esce l'Inter, Moressa guadagna un corner.
84' - Farronato esce e blocca un pallone, subendo anche una carica da Samb. Inter che respira.
83' - Lissi per Moranduzzo è l'ultimo cambio dell'Inter.
83' - Rocca non riesce a salvare la palla dall'uscita sulla torre di Strand, rimessa Juve che insiste.
80' - La Juve continua nel suo forcing alla ricerca del pari.
79' - Esaurisce i cambi la Juve: fuori Vallana e Prepciuc, dentro Keutgen e Samb.
78' - Vistosa trattenuta di Grisoni Fasana su Santa Maria, che non la prende benissimo.
78' - Bella combinazione tra Rocca e Grisoni Fasana, il cui tiro è deviato da De Brul.
76' - Beydts sta facendo ammattire Moranduzzo, che commette l'ennesimo fallo sul belga. Sulla punizione, De Brul ci prova di nuovo mandando fuori. Questa volta, sono i cartelloni pubblicitari a subire lo sfogo del bianconero...
75' - Nell'Inter è il momento di Konteh per Franchi. Esce anche Vukaj rilevato da Moressa.
74' - Arrembaggio Juve, Breda chiude su Lopez anticipando il cross di Santa Maria. Sul successivo corner, batti e ribatti in area finché Bracco non riceve e calcia di prima intenzione mandando fuori.
73' - De Brul per poco non riesce a correggere in porta da zero metri. Dalla rabbia il belga per poco non spacca il palo della porta di Farronato.
71' - Due cambi per la Juve: Bamballi e Santa Maria in campo, fuori Borasio e Tiozzo.
71' - Palla strappata da Beydts a Franchi, ripartenza Juve controllata dalla difesa fino al fallo di Moranduzzo.
69' - Lopez per poco non fa prendere uno spaghetto a Farronato col pressing, Galiffi però ravvisa fallo dell'iberico.
68' - Altro spunto di Vukaj, buttato giù con una vigorosa spallata da Vallana.
64' - Cambia Bigica: Strand rileva Kukulis, dentro anche Grisoni Fasana per un opaco Virtuani.
64' - Brutto fallo ai danni di La Torre, Galiffi fischia con qualche istante di ritardo con Vukaj che intanto aveva provato l'ennesimo affondo.
63' - Inter che chiude bene gli spazi, anche se poi Moranduzzo esagera su Beydts e concede punizione alla Juventus.
59' - Primo cambio per la Juve: Sosna lascia il campo a Ivan Lopez.
57' - Franchi entra in area juventina e cade, per Galiffi è simulazione e quindi cartellino giallo.
53' - Giallo sacrosanto per Borasio, che interviene con un brutto calcione su Vukaj. Intervento da arancione.
52' - Tiro al volo di Beydts, stavolta decisamente più centrato ma che termina fuori.
52' - Grande recupero di Moranduzzo, scarico su Kukulis che però butta tutto alle ortiche regalando palla alla Juve.
51' - Va alla battuta Ceppi, palla che si impenna e finisce fuori.
50' - Fallo di Virtuani, punizione pericolosa per la Juventus.
48' - Farronato segue bene il pallone calciato da Vallana sul quale Bracco non arriva controllato da Mackiewicz, poi si rifugia in corner.
48' - Fase confusa, Inter che recupera palla su De Brul ma poi la riconsegna alla Juventus.
47' - Cross di Tiozzo, palla che si spegne tra le braccia di Farronato.
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14.01 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!
14.00 - Squadre di nuovo in campo per l'inizio del secondo tempo, con la Juve che anticipa l'Inter di qualche minuto.
HALFTIME REPORT - Tanto equilibrio, poche occasioni, anche qualche errore tecnico da una parte e dell'altra. Questo Inter-Juve Under 20 si configura col passare dei minuti come la classica partita risolvibile con un episodio. E quell'episodio arriva a ridosso del 45esimo, quando Rocca lancia un bel pallone dalla sinistra sul quale arriva Kukulis che sale due piani sopra gli avversari e appoggia alle spalle di Huli, bravo poi a negare il bis all'attaccante lettone pochi istanti dopo. Lampo in un match che non ha avuto poi particolari scossoni.
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45' - Finisce senza recupero il primo tempo: Inter a riposo avanti per 1-0 grazie al gol di Kukulis.
44' - Reclama l'Inter per un mani in area di Vallana sul colpo di testa di Mackiewicz, Gariffi lascia correre. Ma le proteste sembrano legittime...
43' - Kukulis va vicino al bis. Impatto perfetto sul cross di Franchi e tiro al volo che però trova pronto Huli.
IL GOL DI KUKULIS: Sprint supersonico di Rocca sulla sinistra, cross ben calibrato in mezzo dove Kukulis prende l'ascensore su Reynaud e di testa mette la palla alle spalle di Huli.
41' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEERRRR!!! ROOOOOOOOOOOOOBEEEEEEEEEERTSSS KUUUUUUKUUUULIIIIISSS!!!
38' - Bravo Moranduzzo a controllare Sosna servito da Beydts, il difensore nerazzurro fa rimpallare il pallone sull'avversario prima che Farronato intervenga.
34' - Beydts cerca un tiro-cross di controbalzo col mancino, la palla finisce praticamente sulla panchina del campo adiacente quello di gioco.
33' - Vukaj recupera palla a metà campo e parte in avanti lancia in resta, calciando da buona posizione un pallone che finisce alto. Kukulis era forse in posizione più favorevole.
29' - Mackiewicz va di testa sul corner di Rocca, palla alta di poco.
28' - D'Agostino viene imbeccato bene in area juventina ma si ritrova addosso quattro difensori, alla fine si prende un calcio d'angolo.
27' - Calcia male la punizione l'Inter, Vallana spazza direttamente su Farronato.
26' - Conclusione di Franchi ancora una volta murata. L'Inter però recupera palla e Vukaj guadagna una punizione.
25' - Kukulis prova l'azione insistita, guadagnando il primo corner per l'Inter.
24' - Galiffi ammonisce Rocca, che prima di un corner per la Juve non si perde troppo in convenevoli con De Brul.
23' - Palla strappata via a D'Agostino, Sosna ruba e appoggia a Tiozzo che tira trovando una deviazione in corner. Scintille poi tra D'Agostino e Tiozzo.
21' - L'Inter trova un varco nella retroguardia juventina con Franchi che appoggia su Kukulis. Il lettone prova il tiro ma strozza troppo la conclusione, disturbato da Reynaud, e manda ampiamente fuori.
18' - Corner per la Juve, marasma proprio sulla linea di porta e Galiffi che richiama tutti all'ordine.
17' - Prepciuc ha un ottimo spunto sulla destra lanciato bene da Reynaud, Rocca perde per un attimo l'avversario poi riesce a murare il suo tiro.
16' - Bracco va di testa sul cross di Prepciuc, palla che si impenna e viene presa da Farronato.
13' - Beydts riesce a salvare la palla prima che finisca in fallo laterale, ma poi esce sconfitto dal duello con un difensore nerazzurro e la rimessa è per l'Inter.
11' - Vukaj prova a incunearsi tra due difensori, l'idea è buona ma finisce con il pallone trascinato sul fondo.
10' - Palla interessante per Virtuani, preso però alle spalle da Borasio che gli leva la sfera.
9' - Ci prova la Juve con Beydts, tiro di punta da buona posizione che finisce alto.
7' - Primo corner del match per la Juventus.
5' - Erroraccio di Farronato in disimpegno, tocco molle e palla che finisce sui piedi di Sosna che girato di spalle non è reattivo quanto basta per punire la gaffe del portiere nerazzurro bravo a chiudere evitando anche il corner.
5' - Manovra la squadra nerazzurra. Juventus che attende.
3' - Prova l'affondo Vukaj, anticipato da un difensore. La palla vacante viene raccolta da D'Agostino che calcia trovando il muro di un avversario.
2' - Punizione interessante per l'Inter. Prova la sponda Mackiewicz, ma la difesa nerazzurra intercetta e libera.
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13.00 - Primo pallone del match per la Juve: PARTITI!
12.59 - Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio.
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Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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