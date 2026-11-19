Quasi inosservato. Così è passato l'esordio di Stefan Capin con la maglia dell'Inter, in un'amichevole disputata dall'U17 contro i pari età della Giana Erminio lo scorso weekend e vinta dai nerazzurri per 3-1. Il centrocampista 15enne, nazionale U16 sloveno, oltre a esordire in maniera ufficiosa (è attualmente svincolato) con la nuova squadra, ha anche contribuito personalmente al successo con una rete al 90'. Prima di lui sono andati in gol Edoardo Zambona e Jokubas Žebrauskas.
Il figlio di Aleksandar Capin, ex giocatore della Nazionale slovena di basket, continuerà la sua carriera in Italia nel gennaio del prossimo anno, quando compirà 16 anni e potrà essere tesserato ufficialmente dall'Inter.
Sezione: Giovanili / Data: Gio 19 novembre 2026 alle 18:08
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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