Le critiche rivolte da Walter Zenga a Cristian Chivu (precisamente dopo il ko dell'Inter contro la Juventus) non sono ancora andate giu ad Adrian Mutu. Ospite del programma Digi Sport Special, l'ex attaccante romeno è tornato sullo scambio di battute con l'Uomo Ragno, poi accusato di razzismo nei confronti dell'attuale tecnico nerazzurro.

"Non son stato duro, ero fermo e serio - esordice Mutu, tornando sul suo recente sfogo (RILEGGI QUI) -. Parlando italiano perfettamente, perché ho vissuto lì per 15 anni, capisco quando un italiano parla con un pizzico di razzismo o di mancanza di rispetto verso una nazione come la nostra. Questo è successo e succede sempre. Fate un sondaggio per vedere cosa sta succedendo con i romeni che vivono all'estero. Non siamo apprezzati come dovremmo. Mi ha dato fastidio che Zenga abbia parlato in questo senso".

Mutu poi prosegue nel suo discorso prendendo le difese di Chivu e facendo comunque delle precisazioni: "Questo è quello che mi è sembrato, forse mi sbaglio. Se sbaglio, chiedo scusa a Walter. Se non sbaglio, significa che avevo ragione e quindi quella tentazione che ho provato non era normale nei confronti di Cristi. Sei cresciuto come allenatore in Romania. Hai molte più conoscenze, hai avuto anche una moglie rumena e figli a metà. Più rispetto e considerazione verso un popolo che ti ha accolto a braccia aperte, ti ha fatto diventare allenatore, ti ha 'coccolato'. Non importa cosa hai detto, quando dici 'il rumeno' e ti riferisci a Cristi Chivu, che è una leggenda dell'Inter tanto quanto te, dovresti avere più rispetto. Avrebbe potuto dirlo in un modo molto più carino".