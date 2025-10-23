Ospite del podcast di GSP '2 la 1', l'ex attaccante Adrian Mutu ha parlato a lungo di Cristian Chivu, oggi allenatore dell’Inter, respingendo ogni parallelo diretto tra le loro carriere: “Chivu ha fatto tre mesi straordinari al Parma: ha salvato la squadra dalla retrocessione e ha raggiunto l’obiettivo. Il suo percorso è sempre stato orientato verso l’Italia”.

Sul tema dei confronti Mutu è netto: “Perché dobbiamo essere in competizione? Perché paragonarci? Quando allenavo il Rapid e portavo la squadra ai play-off, nessuno mi chiedeva perché io fossi lì e Chivu all’Inter U16. Ora che è in prima squadra, tutti mi chiedono di lui come se fossimo fratelli o rivali”.

Per l’ex attaccante, la presenza di Chivu sulla panchina nerazzurra è un vantaggio per tutto il movimento rumeno: “La sua presenza all’Inter è positiva per la Romania. Se lui riesce, è un bene anche per me e per tutti gli allenatori. L’ho felicitato: ci parliamo spesso”.

Mutu non nasconde un pizzico di invidia per il connazionale: “Certo che mi sarebbe piaciuto essere al suo posto. Tutti gli allenatori lo vorrebbero: stiamo parlando della finalista di Champions. Io non ho avuto pazienza, volevo allenare subito. Chivu ha costruito dall’Italia, ha lavorato con i giovani. A me non è mai piaciuto partire dall’U16. Lui era in un sistema diverso; provate voi ad allenare l’U13 in Romania…”.

Poi una risposta a Walter Zenga, che lo scorso settembre aveva criticato Chivu per i risultati iniziali, negativi, dell’Inter: “Non mi ha dato fastidio la critica, ma il modo. Avete visto come lo hanno demolito dopo due sconfitte? Forse era frustrato. Alla seconda partita criticava, ma sul 5–0 al Torino non l’ho sentito. Ricordiamoci che anche Walter è stato in Romania. So di cosa parlo. Non hai idea di cosa significa sentirsi dire “zingaro” da 70 mila persone all’Olimpico quando ho fatto due gol alla Roma! Non capite cosa soffrono i romeni all’estero.

C’è una sfumatura di razzismo, di superiorità, questo mi ha infastidito. Quando dice ‘il rumeno’, già così mi infastidisce. Chivu è da tanti anni in Italia, ha vinto la Champions con l’Inter. Io ho vissuto 15 anni lì, parlo perfettamente italiano, ho sentito bene la dichiarazione di Zenga. Per questo gli dico di avere un po’ di rispetto, è una leggenda dell’Inter come lo è lui. E anche Zenga è per metà rumeno, ha figli con una moglie rumena. Noi, quando parliamo degli italiani, lo facciamo con ammirazione".