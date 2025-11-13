Alle 20.45 l'Italia di Gennaro Gattuso scenderà in campo a Chisinau per sfidare la Moldavia nella penultima giornata della fase a gironi delle Qualificazioni Mondiali. Nell'undici azzurro non figura neanche un interista: partono dalla panchina Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito e Davide Frattesi, mentre Nicolò Barella è out per squalifica.

Davanti a Vicario spazio alla difesa a quattro composta da Bellanova, Mancini, Buongiorno e Cambiaso, mentre la madiana è affidata a Cristante e Tonali. Orsolini e Zaccagni i due esterni, con Scamacca e Raspadori coppia d'attacco.

​ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori.