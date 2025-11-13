Non solo Giorgio Ricci (LEGGI QUI) al Web Summit di Lisbona, dove è presente anche Fausto Zanetton, fondatore e presidente esecutivo del fondo Tifosy Capital e amministratore dell'Inter dal giugno 2024, ha riconosciuto l'importanza dell'investimento in infrastrutture, per avvicinare ancora una volta la potenza della Serie A a quella della Premier League.

"Ogni volta che pensiamo ai club inglesi, pensiamo ai ricavi dei diritti televisivi, ma ci sono altre importanti fonti di reddito, come gli sponsor e i ricavi del botteghino, le vendite", ha ricordato l'imprenditore, il cui fondo ha investito in club come Venezia, Norwich e Queens Park Rangers.

