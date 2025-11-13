"La sfida è creare spazi migliori e più numerosi per gli ospiti e le aziende, da qui la necessità di un nuovo stadio, ma soprattutto di uno stadio migliore". Così Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, presente al Web Summit di Lisbona, ha parlato dell'esigenza di avere un nuovo impianto sportivo, impianto per il quale Inter e Milan hanno mosso i primi passi.

Una città come Milano, polo finanziario, dovrebbe avere uno stadio più attrezzato per eventi di intrattenimento o di moda, ma anche per il business e le aziende", ha sottolineato Ricci. Il responsabile commerciale dell'Inter ha assicurato che il futuro stadio di Milano sarà "un punto di riferimento" per la città. "Siamo molto fiduciosi che per un club come il nostro, lo stadio sarà un grande facilitatore per l'inizio di un nuovo e meraviglioso ciclo, per fare un passo avanti in termini di crescita per il club" ha poi ulteriormente aggiunto il dirigente nerazzurro.

In conclusione, il dirigente nerazzurro ha spiegato:

"L'Inter è un club storico, con un enorme coinvolgimento emotivo, con una storia incredibile, ed è un privilegio avere questa eredità. La sfida è raggiungere la sostenibilità, non possiamo ignorare che il nucleo del calcio attuale è la concentrazione e che la competizione si concentra su un piccolo numero di club; noi vogliamo rimanere e stabilizzarci lì, che sia attraverso risultati sportivi, risultati commerciali o visibilità".

