Sandro Mazzola ha appena compiuto 83 anni e Il Giornale ne ha approfittato per un'intervista sulla situazione di oggi dell'Inter e su Lautaro Martinez, che lo ha da poco raggiunto a quota 161 reti in nerazzurro. "Chivu? Non lo conosco, ma non sono sorpreso. Mi sembra una persona molto intelligente. Aver lavorato con le giovanili penso lo abbia aiutato nei rapporti. La squadra aveva bisogno di ritrovare consapevolezza della propria forza. Lautaro? Spero arrivi a 300 gol. Sarebbe garanzia di tanti successi per la mia Inter. E' un vero capitano e gliel’ho detto, alla Pinetina. In quel ruolo serve dare l’esempio e, se serve, sapere tirare le orecchie".

Una delle peculiarità di Lautaro è che riesce a giocare bene al fianco di chiunque. "Perché è un lottatore ed è generoso, fa segnare i compagni. Io comunque mi rivedo in Thuram, veloce ma anche rapido nel breve. Lotta Scudetto? Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l’Europa se la giocano anche Bologna, Como, Juve e Lazio. L’Inter di Marotta e Ausilio - che portai io all’Inter - ha fatto un ulteriore balzo in avanti. Conte? E' bravo a stimolare l’ambiente, ma quest’anno capirà cosa voglia dire lottare su tre fronti: ciò che ha fatto l’Inter lo scorso anno è stato superlativo".