Domani sera a Varsavia andrà in scena la sfida nerazzurra tra la Polonia di Piotr Zielinski e l'Olanda di Denzel Dumfries. E proprio il laterale dell'Inter non è certo di partire titolare per le non perfette condizioni fisiche, come anticipato dal ct Ronald Koeman nella conferenza stampa della vigilia: "Denzel è ancora in dubbio per domani - le parole della guida degli Oranje sull'ex PSV, che secondo la stampa olandese sembrava già fuori forma durante l'allenamento a Zeist -. Dobbiamo compilare la lista stasera. Ho un appuntamento con il medico più tardi".

Con un successo sulla Polonia, gli Oranje potrebbero strappare già domani un biglietto per il Mondiale 2026: "Siamo in una posizione di partenza molto favorevole, ma se avessimo la possibilità di concludere subito, sarebbe fantastico. È quello che vogliamo", assicura Koeman.