Ancora piena di gol la vittoria della Norvegia, impegnata questo pomeriggio contro l’Estonia, Nazionale battuta dai padroni di casa per 4-1 grazie alle doppiette del giocatore dell’Atletico Madrid, e avversario dell'Inter il prossimo 26 novembre, Sorloth e del solito Erling Haaland. Vale per l’orgoglio il gol di Saarma. Sempre più in alto in classifica del Gruppo I per le Qualificazioni al Mondiale la Nazionale della stella del City, a 21 punti con 33 reti segnate, punteggio che vale alla capolista la qualificazione certificata alla Coppa del Mondo 2026, Torneo che l'Italia dovrà conquistare - come già evidente - al play off: la differenza reti condanna gli azzurri ad un eventuale obbligato secondo posto.

Vincono anche Ungheria e Islanda rispettivamente contro Armenia e Azerbaigian.

Data: Gio 13 novembre 2025 alle 20:04
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
