Intervenuto al podcast Centrocampo, l'ex portiere, Emiliano Viviano ha parlato duramente dell'allenatore del Napoli, Antonio Conte, al quale rimprovera l'atteggiamento recente mostrato alle telecamere e non solo. "Non lo conosco personalmente, ma come allenatore mi sta sulle palle" ha detto l'ex estremo difensore senza troppi giri di parole né troppi peli sulla lingua esprimendo il suo disappunto sulle modalità comunicative del tecnico leccese: "Si lamenta sempre, non gli va mai bene nulla. Dice di non parlare di arbitri e poi lo fa. Internet non dimentica" ha continuato prima di commentare con poco piacere anche le frecciate, a suo dire "esagerate", scoccate un po' qui e lì dall'allenatore dei campioni d'Italia verso colleghi come Fabregas e Chivu. "Conte è un fenomeno in panchina, ma preferisco chi propone un calcio diverso".