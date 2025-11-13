Il grande attaccamento di Nicolò Barella alla maglia azzurra della Nazionale trova una nuova, importante conferma. Come svela Sky Sport, il centrocampista dell'Inter (questa sera non in campo causa squalifica) ha scelto volontariamente di allenarsi 'a vuoto' dall'inizio del ritiro e di seguire la squadra a Chisinau, dove è in corso il match contro la Moldavia.

Barella - racconta ancora l'emittente satellitare - aveva la possibilità di presentarsi direttamente domani mattina a Milanello, casa della Nazionale in vista della sfida di domenica contro la Norvegia: il classe '97 sardo ha detto di no e ha scelto di rimanere con i compagni, rinunciando anche ad un potenziale giorno libero.