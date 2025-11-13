La FIFA ha reso note oggi le due shortlist per i Premi Marta (il miglior gol del calcio femminile) e Puskas (il miglior gol del calcio maschile), annunciando il via alle votazioni. In lizza c'è anche l'eurogol del cagliaritano Alessandro Deiola messo a segno nella sfida dell'Unipol Domus contro il Venezia nella passata stagione.

Le candidate per il Premio Marta:

Jordyn Bugg, North Carolina Courage-Seattle Reign

Mariona Caldentey, Lione-Arsenal

Ashley Cheatley, Brentford-Ascot United

Kyra Cooney-Cross, Germania-Australia

Jon Ryong-jong, Corea del Nord-Argentina

Marta, Orlando Pride-Kansas City Current

Vivianne Miedema, Galles-Olanda

Kishi Núñez, Argentina-Costa Rica

Lizbeth Ovalle, Tigres v. Guadalajara

Ally Sentnor, USA-Colombia

Khadija Shaw, Hammarby-Manchester City

I candidati per il Premio Puskas:

Alerrandro, Vitoria-Cruzeiro

Alessandro Deiola, Cagliari-Venezia

Pedro de la Vega, Cruz Azul-Seattle Sounders

Santiago Montiel, Independiente-Independiente Rivadavia

Amr Nasser, Al Ahly-Pharco

Carlos Orrantía, Queretaro-Atlas

Lucas Ribeiro, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund

Declan Rice, Arsenal-Real Madrid

Rizky Ridho, Persija Jakarta-Arema

Kevin Rodrigues, Kasımpaşa-Rizespor

Lamine Yamal, Espanyol-Barcelona

