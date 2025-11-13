Spazio alle ultime news di calciomercato e non solo. Diouf è destinato a restare all'Inter avendo giocato già con due squadre nella stagione 25/26. Le parole di Akanji sul futuro e le scelte di Gattuso per la sfida tra l'Italia e la Moldavia.

