"Premesso che Conte è un allenatore top, tra i migliori in assoluto in Italia e che, tatticamente, lo è anche in Europa, dal punto di vista della comunicazione però sembra alle prime armi: non mi ha mai convinto", ha detto Roberto Sosa, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte.

"Un paio di settimane fa aveva dato dei ‘guerrieri’ ai suoi calciatori, parlava di dare fastidio da primi in classifica, poi a Bologna la prestazione è stata orrenda ed ha cambiato discorso. La comunicazione di Conte mi spiazza ogni volta che parla, non lo capisco. Io la penso così: non è un grande comunicatore. Non so come reagirà alle sue parole lo spogliatoio, ma noto che i giocatori di oggi guardano avanti e fanno finta di niente, magari sarà così anche questa volta… - ha proseguito duramente su Conte prima di rispondere anche sul grande assente stagionale fino a questo momento, il belga Romelu Lukaku, di cui ha parlato ricordandone anche il passato all'Inter con Conte paragonando le due 'ere' -

Sul belga:

"Bisogna aspettare il recupero di Lukaku, ma posso già dire che l’Inter di Conte giocava con Lukaku e Lautaro, e l’attacco Lukaku-Hojlund sarebbe ancora più forte, con le dovute proporzioni e considerando l’età di chi prendiamo in esame".