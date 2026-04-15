Nessun recupero. Cristian Chivu, venerdì sera, dovrà fare a meno sia di Lautaro Martinez che di Yann Bisseck. Entrambi i giocatori, riferisce Sky Sport, si sono allenati a parte anche questa mattina alla Pinetina e pertanto è da escludere una loro presenza nel secondo anticipo del venerdì della 34esima giornata di Serie A. Chivu che dovrà fare i conti anche con la diffida di Manuel Akanji e con la squalifica di Petar Sucic.