Nessun recupero. Cristian Chivu, venerdì sera, dovrà fare a meno sia di Lautaro Martinez che di Yann Bisseck. Entrambi i giocatori, riferisce Sky Sport, si sono allenati a parte anche questa mattina alla Pinetina e pertanto è da escludere una loro presenza nel secondo anticipo del venerdì della 34esima giornata di Serie A. Chivu che dovrà fare i conti anche con la diffida di Manuel Akanji e con la squalifica di Petar Sucic. 

Sezione: Focus / Data: Mer 15 aprile 2026 alle 13:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.