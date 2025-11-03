L'Inter batte il Verona 2-1 all'ultimo respiro e conquista tre punti al termine di una partita complicata. Per una volta l'episodio gira a favore dei nerazzurri che si portano così a -1 dal primo posto occupato dal Napoli. Bocciato Luis Henrique, titolare sulla destra al posto di Dumfries.

Sezione: Focus / Data: Lun 03 novembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
