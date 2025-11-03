Il Milan è il terzo incomodo per lo scudetto? A rispondere è Andrea Stramaccioni che, nel salotto del post partita di Milan-Roma di DAZN, ha detto: "Sì, perché reagire a quei trentacinque minuti iniziali della Roma non è facile calcisticamente. Poi al Milan mancavano cinque giocatori, mezza squadra. Quindi sì, è il terzo incomodo" ha detto a proposito della lotta scudetto tra Inter e Napoli.